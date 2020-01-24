憧憬美國國會將通過刺激經濟方案，美股大升，港股ADR升478點或2.07%，報23141點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.79%，折合報375.4元；匯控（0005）升1.74%，折合報45.88元；建行（0939）升2.51%，折合報6.43元。

美股向上，刺激亞洲股市全部跟升，日經平均指數升5.63%，韓國首爾綜合指數升3.16%，澳洲股市升3.75%。不過美股期貨目前則向下，跌幅介乎0.5%至1%。

今日焦點股份可留意：

中國國務院稱鼓勵航空貨運企業與物流企業聯合重組，部署進一步提升國際航空貨運能力，留意航空物流股。

蘋果預計在4月份上半月開始重新開放零售店，留意蘋果相關股。

萬洲國際（0288）公布去年度業績，收入上升6.6%，經營利潤增加23.1%，純利(生物公允價值調整前)增加31.7%，至13.78億美元，派末期息0.265港元。

海通國際（0665）公布去年業績，全年多賺52%至15.5億元，收入為82.4億元，按年升30%，增長主要來自交易及投資收入淨額，按年升90%至30.1億元。

恒騰網絡（0136）公布去年度業績，股東應佔溢利錄9006.5萬元人民幣，按年跌27.66%，不派末期息。

多間公司公布業績，包括瑞聲科技（2018）、中國人壽（2628）、中國建築國際（3311）、中國海洋石油（0883）、合景泰富集團（1813）、蒙牛乳業（2319）、郵儲銀行（1658）、ＳＯＨＯ中國（0410）。

其他報道

【歐美戰報】國會接近達成方案 道指升2112點 升幅創1933年最大