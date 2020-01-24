美國國會兩黨就刺激經濟方案接近達成一致，刺激美股向上，道指高開1130點或6.08%後，最多升11.54%創1933年以來最大升幅，標普500指數亦從2016年以來的最低水平強勁反彈，創下2008年10月以來最大單日漲幅。美國眾議院議長佩洛西稱，認為周二可以就刺激方案達成協議，但不確定參議院能多快對一攬子方案進行投票。

道瓊斯工業平均指數收漲2112點，升幅11.37%，報20704點。標普500指數收漲209點，升幅9.39%，報2447點。納斯達克綜合指數收漲557點，或8.13%，報7417點。

聯合健康保險升12.8%，報219.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻169點，而威訊通訊跌0.64%，報49.99元，拖低道指2點。

科技股方面，蘋果收市報246.88元，升10.03%，谷歌母公司Alphabet收市報1130.01元，升7.19%，亞馬遜收市報1940.1元，升1.95%，Facebook收市報160.98元，升8.69%。

歐洲STOXX 600指數收漲8.41%，報304點。德國DAX指數收漲10.98%，報9700點；法國CAC 40指數漲8.39%，報4242點；英國富時100指數收漲9.06%，報5446點。