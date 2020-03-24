環球股市大起大落，港交所（0388）行政總裁李小加今日發布網誌，指交易所在市場動蕩期間，不僅不應停市，交易所反而比任何時候更應維持市場運作。他又表示，新冠肺炎引起的危機將如何演變，以及是否會發生金融危機等，一切都是未知之數，但認為「風雨過後會見到彩虹」。

李小加表示，停市不僅不能緩解市場恐慌或下跌，反而會加劇恐慌、積聚風險，重開時會迎來更加猛烈的暴跌。他表示，必須維持港股市場開放，因公司需要通過資本市場融資，重倉持有的投資者需要減倉以避免現金流危機，此外通過期貨、期權等衍生產品，市場參與者可以對沖或套利，以管理波動風險。

近幾周美股屢次觸發「熔斷」，李小加表示，港股同樣具備「減震器」。他表示，港交所密切監控券商保證金水平，已適時調整要求。另一方面，港股自2016年引入市場波動調節機制（VCM），李表示，聯交所將於今年5月進一步擴大機制的適用範圍，覆蓋更多產品，此外該所亦準備引入開市前競價機制，補充現有的收市後競價機制。

他亦提及港交所現時的防疫措施，包括旗下倫敦金屬交易所（LME）早前公布暫停公開叫價（即圈內現場交易），全部轉為電子交易，該措施為LME成立143年以來，第二次關閉圈內現場交易。

李小加續透露，深港交易所上周共同完成了首次深港通聯合網上路演，他表示，未來將繼續推動互聯互通。

對於疫情下市場面對的流動性危機，金融危機，以及貨幣措施是否有效等問題，李小加表示「不知道答案」。但他表示，高效運轉的資本市場對支持經濟穩定至關重要，港交所將會堅守崗位。

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