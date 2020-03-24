恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）主席陳啟宗再次於年報發表鴻文，對於過去的社會事件，認為「過去七個月發生的一切是徹底的瘋狂」，展望未來兩年中港市場可能截然不同，本港社會動盪很可能持續影響本地零售及相關業務，但過去十年集團已大大減低對本港依賴。不過他提到香港要在來年維持現有租金並非易事，故在續租方面會務實進行，為達到更高租出率，在價格上作出一些讓步。「寧可缺一，也不要兩者皆失。物業空置往往是最壞的情況。」

陳啟宗一向與政府友好，但他在文章中提到，「在目前的動盪中，本地政府扮演了甚麼角色？政府現已撤回的『引渡條例』修訂草案點起了火頭，而其能力不足和領導無方則火上加油。目睹政府的作為與不作為實在令人驚訝。這引發了很多人釋放出對北京根深蒂固的不信任，以及某些人對北京的怨恨」。

他又指出，激進的少數派有效地利用了反北京的情緒，而香港政府提出的「引渡條例」修訂草案點起了火頭，港府官員無力善後，反而起了以火救火的作用。香港因此陷入一片火海。少數派的大力發聲，令內地人民對香港反感，其負面印象可能會持續很多年。除非為了商務等事必須來港，大多數內地人都不會到訪了。「過去的美好日子已經一去不復返」，香港經濟目前還看不到有甚麼可取而代之，「香港成功殺掉了這隻會下金蛋的鵝。」

他又提到，街頭暴力損害生意，對如恒隆等大企業而言尚可應付。但對於激進的年輕人，可能就此毀掉一生前途。而零售業首當其衝。商店和購物商場不得不關閉，以免被激進示威者破壞，指事件令造就香港十多年繁榮的內地訪客現已卻步。

他指出，香港一些零售店將面臨倒閉，而許多這些商店老闆都有參與最近的騷亂，所以他們顧客減少也是自找的。

陳啟宗指，恒隆作為業主，須在尊重合約精神與商業夥伴關係之間取得平衡，故在過去三個月不得不按個別情況給予一些租金寬減。但幸好其大多數零售空間均為本地人需要而規劃，雖未能完全倖免，但所受的影響較小。

恒隆去年上半年香港租金輕微增長逾3%，而街頭動盪始於6月，令過去六個月所收的租金保持平穩，最終全年的租金收入上升2%。

近年恒隆將核心轉向發展內地及發展持有物業，本港房地產市場足跡罕見。但陳啟宗表示，在上述形勢下，要出售如藍塘道這般的豪宅變得困難，又指「這就是為何我們只錄得一宗成交，成交價與去年的三宗相若」的原因。

他又提到，暴力事件發生之前，集團售出了一些成熟的投資物業，原想出售更多，但市況變得非常淡靜。

相反，他提到從明年起會開始預售內地住宅單位。按照物業竣工的先後，預售順序為武漢恒隆廣場、無錫恒隆廣場、昆明恒隆廣場，最後是瀋陽市府恒隆廣場。

談到土地供應方面，陳啟宗指出，第一（董建華）、第三（梁振英）和現在第四任（林鄭月娥）行政長官的土地政策皆屬可取，但因為反對派作梗，這些政策都無法執行。但第二任行政長官（曾蔭權）刻意不賣地，因而必須負上責任。

此外，他又希望今次新冠疫情不會擴散，因「若事與願違，我們在內地的業務將難免遭受損失」，會密切關注事態發展。