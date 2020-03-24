雷蛇（1337）公布去年業績，收入錄8.21億美元（約64.04億港元），按年增長15.2%，創歷史新高，虧損約841.79萬美元（約6565.96萬港元），較2018年的9696.6萬美元大幅收窄，每股虧損0.01美元（約0.08港元）。雷蛇提到，今年首季硬件供應受短期影響，但3月中供應鏈問題已大致解決。

收入方面，硬件收益按年增長16.0%至7.14億美元（約55.69億港元），當中周邊設備收益增加3.6%至4.45億美元（約34.71億港元），電腦系統收益增加44.8%至2.69億美元（約20.98億港元）。另外，軟件及服務收入增加55.2%至7700萬美元（約6.00億港元）；其他收入減少37.1%至2980萬美元（約2.32億港元）。

雷蛇提到，去年公司退出手機業務，由手機轉型至發展移動或雲端遊戲。若撇除手機業務，經調整EBITDA於2019年下半年達到收支平衡，全年經調整EBITDA則為2940萬美元（2.29億港元）

雷蛇指，今年1月已向新加坡金管局提交全數碼銀行牌照申請，料年中獲知申請結果。雷蛇預期，遊戲硬件業務將繼續保持市場份額的領導地位，軟件業務方面，集團擬繼續擴大及推動用戶基礎和活躍度，並以Razer Cortex雷遊移動版應用程式尋求變現機會。服務業務方面，Razer Gold虛擬信用積分將致力維持增長，同時添加新內容、合作夥伴及渠道。

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