澳門特首賀一誠今早在澳門會面傳媒時表示，現階段是社區零感染新冠肺炎，有的都是輸入個案，因此要從源頭防疫，暫時不會叫停餐廳及賭場運作。他又指，對於沒有辦法使用任何一家博彩企業的酒店綜合體作為指定隔離酒店，感到十分失望，並認為今次疫情既對政府大考，亦對6家博彩企業一次大考，並謂：「澳門人看在眼裡，記在心中」。

他又謂，明白到使用博企的酒店綜合體會影響內裡的餐廳和賭場運作，但是現時要尋覓指定酒店已「搵無可搵」，若政府可以使用有3000間客房的酒店，也會較為容易管理，期望博企要承擔社會責任，政府會支付金錢，而非白用，但是博企並不願意。現時澳門更因應作出赤字預算，主要因為稅收減少、投資和開支增加所致。

博監局又同時宣布，由於澳門博彩（0880）旗下衛星場--東方娛樂場所在的金麗華酒店獲政府借用作第8間醫學觀察的指定酒店，因此東方娛樂場已於今午3時關閉，以配合防疫工作。金麗華為澳博母公司澳門旅遊娛樂旗下酒店。此前，澳博位於氹仔的海島娛樂場，亦因為政府借用其經營所在的麗景灣藝術酒店作醫學觀察，因而關閉至今。連同另一衛星場賽馬會娛樂場因為需要裝修關係而停止營運，因此澳博前後已經暫停3間娛樂場運作。

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