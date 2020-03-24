中國電信（0728）董事長兼首席執行官柯瑞文表示，今年會與聯通（0762）共建25萬個5G基站，當中14萬個由公司負責，預計第3季會完成興建，連同自建的6萬個基站，料今年底前用30萬以上5G基站可投入服務。去年中國電信資本開支約為776億元（人民幣，下同），當中5G投資項目佔約93億元，今年資本開支目標為850億元，當中5G投資項目佔453億元。

副總裁王國權補充，未來3年資本開支增幅保持平穩，但5G及新產業投資佔比會增加。柯瑞文表示，日後再按客戶需求及產業鏈成熟度而決定會否增加基站。

中電信與聯通拓展共建範圍，由5G網絡擴展至光纖等，市場關注兩間電訊商加快融合，柯瑞文表示，集團一直著力降低營運成本，所以提出不少合作項目，以往曾與聯通4G接入光纖項目，強調合作方不會局限聯通。

值得留意是，中移動（0941）及聯通均增派末期股息，但中國電信則維持0.125元股息，柯瑞文表示，5G發展會造成一定資金壓力，公司會盡力降低銷售成本，力爭派息平穩。

中國電信首兩個月移動客戶數減少517萬戶，柯瑞文表示，3月份上客量回復穩定增長。