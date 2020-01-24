聯儲局隔晚推出無限QE，兼推出新工具一級企業信貸融資工具(PMCCF)與二級企業信貸融資工具(SMCCP)，容許買公司債及ETF，加上市場憧憬美國國會將最終通過一項支出法案，美股期貨、亞洲股市今日向上，推動恒指今早高開801點後，曾升最多1056點或4.87%。

恒指收市升967點或4.46%，報22663點，成交金額1377億元，較上日增加0.18%；國指升432點或4.94%，報9184點。

50隻藍籌全線向上，萬洲（0288）升10.74%，收報6.6元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升4.94%，收報365.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻114點；申洲國際（2313）升0.48%，收報73.5元，是升幅最少的藍籌。

藍籌大反彈，貿易股升幅較大，萬洲升10.74%；創科實業（0669）升9.78%，收報46.6元；瑞聲（2018）升7.23%，收報38.55元；舜宇（2382）升8.05%，收報103.4元。

澳門宣布明日零時起，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的內地、香港及台灣居民入境澳門。濠賭股升幅亦較大，金沙中國（1928）升7.53%，收報28.55元；銀娛（0027）升7.86%，收報43.9元。

美國暗示可能建立美國-沙特聯盟來穩定油價，推高油價，紐約期油升5.2%，布蘭特期油升3.5%；石油股向好，中海油（0883）升5.17%，收報7.12元；中石油（0857）升6.52%，收報2.45元；中石化（0386）升0.88%，收報3.42元。

雖然油價向上，但仍無阻航空股跟隨大市反彈，國航（0753）收報4.97元，升3.54%；南航（1055）收報3.06元，升5.52%；東航（0670）收報2.59元，升5.28%；國泰（0293）收報7.85元，升2.48%。

業績股亦獲追捧，聯通（0762）升10.29%，收報4.5元；恒地（0012）亦止跌回升0.88%，收報28.6元。中電信（0728）升8.5%，報2.28元；龍湖（0960）升6.5%，報33.15元；嘉華（0173）升7.5%，報3.15元。

中午公布業績的亦有安踏（2020）收報53.65元，升8.27%，帶動其他體育用品股向上，李寧（2331）收報18.54元，升9.45%；特步（1368）收報2.34元，升7.83%；滔搏（6110）收報7.77元，升10.06%。

體育用品股為早前資金熱炒的板塊，今日大市反彈，資金亦有買入熱炒板塊股份，物管股升幅更勁，永升生活服務（1995）收報8.09元，升20.75%；奧園健康（3662）收報6.94元，升14.14%；佳兆業美好（2168）收報24.45元，升13.99%；中海物業（2669）收報6.6元，升7.67%。

非藍籌內房亦上升，奧園（3883）收報8.25元，升8.55%；旭輝（0884）收報4.69元，升8.06%；寶龍地產（1238）收報4.51元，升7.89%。

「ATM」亦向上，騰訊（0700）收報365.2元，升4.94%；阿里巴巴（9988）收報174.5元，升2.65%；美團（3690）收報85.5元，升5.82%。

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