星展銀行中國汽車行業分析師梅少琼今日於電話會議上表示，雖然首兩個月內地汽車產銷受新冠肺災較大衝擊，不過3月份車廠已陸續復工至8成甚至9成，另據經銷商反映人流亦開始回升，估計3月份的汽車銷售可望按月回升，而首季則按年倒退30%。梅少琼表示，如果疫情於第二季受控，銷售可回復至疫情前水平，那麼第三及第四季的汽車銷售將逐季增加，全年汽車銷售或最多只按年減少3%，但如疫情在上半年都未見好轉，最壞打算是全年汽車銷售跌超5%。

梅少琼指，內地已表明會推出鼓勵汽車消費政策，一些城市如廣州已率先公布刺激措施。她預料，中央會透過增加汽車以舊換新補貼、放寬限購、擴大三四線需求及減汽車購置稅等稅務手段去擴大汽車消費。而從2015年及2016年的歷史表現來看，內地推出的刺激汽車消費手段，本地自主品牌會比合營品牌更受惠。梅少琼補充，去年7月內地將新能源車補貼大削5成，如果今次能恢復一半水平已有正面幫助，又認為相關刺激汽車消費手段應該盡快推出。

但要注意的是，由於新冠肺災全球爆發，海外車廠亦出現停工停產，這將影響到中國的進口汽車零部件及出口汽車情況，不過梅少琼指，目前車企最關注是復工復產，且近年行業重組步伐較慢，相信短期內未會出現行業洗牌情況。

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