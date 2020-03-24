受到新冠肺炎疫情影響，部分內房將銷售目標傾向保守，龍湖（0960）將今年銷售目標定在2600億元，較去年2425億元增長7.2%。集團更在疫情發展期間積極拿地，年初至今新增土儲總建築面積232萬平方米，權益面積為178萬平方米。集團首席執行官邵明曉指出，「一、二月份肯定是拿地的機會，三月上半段也是有些機會」，但現時已見部分熱點城市像杭州的地價回升，相信下一波接近年中或有多些機會，集團將保持土儲充裕，多參與市場。

他又指出，雖然疫情令到個別樓盤銷售受壓，但似武漢亦只佔集團銷售的3至4%。集團從2月至3月已有96%的工地復工，123個售樓處除了武漢已全面復工，並每隔十天做壓力測試，目前可見的是包括開工、交付等都不大受疫情影響，相信集團上半年有能力完成4成的全年目標，即約1040億元的合約銷售，毛利率未來亦有力維持在25-30%水平。

集團去年來自物業管理及相關服務及其他的分部分入為51.59億元，按年升58.1%，分部溢利為13.51億元，按年升69.2%。對於物管績優，但邵明曉直言無意分拆。商業方面，今年將有九個商場開業，往後每年十個商場開業，他又直言，不少內地消費者是「情不自禁的，憋壞了」想逛街，有信心能力保「60億+」的收入。

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