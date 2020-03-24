去年底試業的虛擬銀行眾安銀行在facebook公布正式開業，為本港首間推出服務的虛擬銀行。該行推出活期存款產品「ZA活期Go」，提供1厘利息，不設最低存款門檻，上限為50萬元，可隨時存取，賬戶餘額超過50萬的利率為0.01厘。以一次存入50萬元計算，以1厘利率計算，1年後可賺取5000元利息。

該行亦在其網上公布存款利率，港元1個月、3個月、6個月和12個月利率分別為0.85厘、1.5厘、1.2厘和1.15厘；人民幣1個月、3個月、6個月和12個月利率分別為1.3厘、1.45厘、1.6厘和1.7厘；美元1個月、3個月、6個月和12個月利率分別為0.55厘、0.75厘、0.7厘和0.6厘。

眾安銀行亦推出稅季貸款，以貸款金額10萬元計算，貸款期6個月、12個月和24個月的實際年利率為3.76厘、4.26厘和4.4厘，提前還款手續費為本金結欠的2%。該行設有30分鐘承諾貸款，於服務時間，即星期一至星期日，上午9點30分至凌晨1點提交所需文件，保證於30分鐘內獲回覆，否則每遲一分鐘送現金回贈10元，最高回贈為500元。

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