美國聯儲局再度出招，將不設限額購買國債及MBS（按揭抵押證券），變相無限量寬，計劃並包括購買CMBS（商業按揭抵押證券）；同時會設立新貸款機制支持僱主、消費者及企業等措施。美國議會尚未就萬億美元的刺激經濟方案達成共識，淡化聯儲局新措施，美股反彈遇阻，但美股期貨在亞洲時段再度上揚，帶動港股高開，並於高位爭持。

恒指高開801點向上，最多升978點至22674點回順，半日收報22468點，升772點或3.56%；大市半日成交719億元。

科網股做好，騰訊（0700）美團（3690）升逾3%；中資電訊股聯通（0762）中電信（0728）升約一成。科技、醫藥、濠賭、汽車、食品、物管股亦大漲，舜宇（2382）、中生製藥（1177）、金沙中國（1928）、吉利（0175）萬洲（0288）保利物業（6049）升逾6%。

相比濠賭、體育用品、汽車等反彈，食品股動力明顯較強，青啤（0168）H&H（1112）升近一成，飛鶴（6186）業績後逼近上市高位，康師傅（0322）升近半成。

H&H亦剛公布去年業績，全年收入增長8%，純利升近兩成，受到營運效率提升、融資成本減少及削減一次性調整項目帶動。期內中國業務在新產品、持續線上及線下消費者教育，保持強勁增長，線上的發展模式，有助公司業務在疫情持續發展。

股價方面，H&H今早急升一度高見27.55點回順，短線料於25元有支持，守穩後市仍有望上試28元附近，並可設低收24元止蝕。

劉思明

明報資深評論員