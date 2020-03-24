內房股龍湖（0960）去年核心溢利按年升21%至155.5億元人民幣（下同），純利則為183.37億元，按年升12.93%，每股核心盈利則按年升20.7%至2.66元，每股基本盈利為3.13元，按年升12.59%。集團派每股末期息0.84元，按年升21.74%，計及中期息每股0.36元，全年共派1.2元，按年升21.2%。

集團去年營業額按年增長30.4%至1510.3億元，其中物業投資業務收入按年增長41.5%至57.9億元。

分部收入方面，集團來自物業發展的收入為1407.9億元，按年升29.5%，分部溢利為410億元，按年升24.04%﹔來自物業投資的分部收入為57.89億元，按年升41.53%，分部溢利為38.38億元，按年升54.4%﹔來自物業管理及相關服務及其他的分部分入為51.59億元，按年升58.1%，分部溢利為13.51億元，按年升69.2%。

龍湖去年淨負債率為51%，在手現金現金為609.5億元，綜合借貸總額為1460億元，平均借貸成本為年利率4.54%；平均

貸款年限6.04年。

集團截至去年底土儲為6814萬平方米，權益面積為4742萬平方米，土地平均成本為5737元。集團去年新增土儲1731萬平方米，權益1273萬平方米，每平方米平均成本6186元。於今年起，集團已新增土儲232萬平方米，權益面積為178萬平方米。

集團指出，今年在售主力項目將達到212個，其中65個為全新項目，120個項目將推出新一期新業態產品，涵蓋剛需、改善型、商業經營等細分需求。今年計劃於2020年竣工物業總面積將達到2000萬平方米左右，多集中在下半年，而受新冠疫情影響，部分項目開工受阻，目前逐步恢復正常。

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