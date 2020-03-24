體育用品股安踏（2020）去年純利按年升30.3%，至53.44億元（人民幣，下同），每股基本盈利按年升30%至1.987元，每股末期息0.36元，按年升28.6%，但計及中期派的0.31元，全年派息僅0.67元，按年跌14.1%。股份早市升5.35%，報52.2元，曾高見52.7元。

集團去年收益按年升40.8%至339.27億元，當中來自安踏品牌的收益按年升21.8%至174.49億元，來自FILA品牌的收益按年升73.9%至147.70億元。

整體毛利率為55%，按年升2.4個百分點，來自安踏品牌的毛利率為41.3%，按年跌0.7個百分點，來自FILA品牌的毛利率為70.4%，按年升0.5個百分點。兩大品牌的經營溢利率分別為26.8%及27.2%，分別按年升0.9個百分點及1.9個百分點，整體經營溢利率為25.6%，按年升1.9個百分點。

去年集團廣告及宣傳開支佔收益比率為10.5%，按年跌1.5個百分點，員工成本佔收益比率按年升0.8個百分點，至11.7%。集團負債比率按年升15個百分點至22.3%，平均存貨周轉日數升6日至87日。

就中國爆發新冠疫情，集團於年報內提到疫情將無可避免地對2020年上半年的行業和集團財務表現造成一定影響，預期最快要到下半年才恢復正常水平，但疫情爆發初期，集團已緊密地與分銷商溝通，密切留意銷售表現。

集團亦將按實際情況檢視未來季度的訂貨會訂單，並適時採取合適的措施，減低任何風險的出現。

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