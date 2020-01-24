聯儲局隔晚再出招，美股雖下挫，但美期今日早段保持向上，三大指數期貨目前仍升逾2.4%，推動亞洲股市全線向上，日經平均指數升5.59%，韓國首爾綜合指數升5.35%，澳洲股市升1.59%。

恒指今早高開801點或3.69%後，最多曾升978點或4.51%，高見22674點，逼近10天線(23087.18點)，恒指半日升772點或3.56%，報22468點，成交金額718億元；國指升346點或3.96%，報9097點。

藍籌股48隻上升，1隻無升跌，1隻下跌，其中昨公布業績並澄清上客數字的聯通（0762）升11.76%，收報4.56元，是升幅最大的藍籌。

而昨日公布業績但罕有地不派紅股的恒地（0012）跌1.76%，收報27.85元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

重磅股推高大市，友邦（1299）升3.74%，收報63.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻80點；騰訊（0700）收報359.8元，升3.39%，貢獻78點；建行（0939）升3.87%，收報6.18元，貢獻75點；中移動（0941）升6.19%，收報56.65元，貢獻42點；工行（1398）升3.83%，收報5.15元，貢獻42點。

澳門宣布零時起，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的內地、香港及台灣居民入境澳門。濠賭股全線向上，新濠國際發展（0200）收報11.54元，升4.91%；美高梅中國（2282）收報8.13元，升4.23%；澳博控股（0880）收報6.47元，升9.66%；永利澳門（1128）收報12.18元，升10.93%；銀河娛樂（0027）收報42.9元，升5.41%；金沙中國（1928）收報28.15元，升6.03%。

安踏（2020）中午公布業績，業績公布前半日收報52.2元，升5.35%；其他體育用品股方面，李寧（2331）收報18元，升6.26%；361度（1361）收報1.23元，升2.5%；特步（1368）收報2.28元，升5.07%；滔搏（6110）收報7.58元，升7.37%。

香港電視（1137）旗下HKTVmall宣布，其所訂購的口罩機終於從台灣送到位於將軍澳總部，並已開始組裝。香港電視收報4.39元，升3.29%。

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