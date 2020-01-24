國際貨幣基金組織(IMF)表示，疫情將導致今年全球經濟陷入衰退，程度或將比2008至2009年更嚴重，但世界經濟產出應該會在2021年復蘇。較早前，IMF只預計今年經濟增長將低於2019年，並未預測將陷入衰退。

IMF總裁格奧爾基耶娃表示，歡迎各國採取的非常規財政行動，有助加強醫療體系並保護受影響的企業和工人，同時她亦指，各國還需要更多措施，特別是在財政方面。

她預計，2021年將出現復蘇，但前提是各國需要將遏制疫情擴散和加強衛生系統作為第一要務。她稱，目前已造成的和未來將出現的經濟影響十分嚴重，但疫情愈快結束，復蘇就會來得愈快、愈強勁。

她表示，IMF將大規模加強緊急信貸力度，並指出已有80個國家向其請求幫助，IMF隨時準備好動用其全部1萬億美元放貸能力。

她指，自危機開始以來，投資者已經從新興市場撤出了830億美元，這是有記錄以來最大規模的資本外流。她補充，IMF尤其擔心那些陷入債務困境的低收入國家，並正在與它們密切合作，以應對上述擔憂。她稱，幾個低收入和中等收入國家已要求IMF向成員國分配特別提款權(SDR)，正如全球金融危機期間所做的那樣。

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