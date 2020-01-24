美國刺激經濟法案受阻拖累美股向下，不過，在美國眾議院民主黨人公佈了他們旨在應對新冠疫情對美國經濟影響的規模2.5萬億美元的刺激法案文本後，美股期貨上升，三大指數升幅逾2.4%。亞股亦向上，日經平均指數現報17635點，升4.43%；韓國首爾綜合指數現報1561點，升5.36%；澳洲股市現報4684點，升3.04%。

恒指今早跟隨外圍高開801點或3.7%，報22497點，成交金額44億元；國指今早高開375點或4.29%，報9127點。

恒地（0012）去年純利年跌26%，加上罕有地停派紅股，為2012年來首次。恒地（0012）跌3%，報27.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

中信（0267）升9.87%，報8.68元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升4.71%，報6.23元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻91點。

香港電視（1137）旗下HKTVmall宣布，其所訂購的口罩機終於從台灣送到位於將軍澳總部，並已開始組裝。香港電視開市報4.54元，升6.82%。

中國聯通（0762）首席執行官王曉初於電話會議上表示，留意到國內三大營運商上月的用戶數有明顯跌幅，僅僅是因為雙卡用戶減少，有很多雙卡用戶暫時放棄其中一個卡號，導致數字跌幅大，但相關情況在本月已轉趨穩定。全年純利為113億元人民幣，按年增11.1%。聯通升4.17%，報4.25元。

華人置業（0127）公佈2019年底止全年業績，期內雖然在財資產品方面扭虧為盈，獲利達17.99億元，但是因為沒有從恒大集團（3333）收取股息及欠缺售樓收益，加上投資物業公平值下跌轉為虧損7.43億元，及商譽減值虧損3.23億元，因此股東應佔溢利只有7.9億元，按年下跌22.17%。核心溢利則為16.97億元，按年增長1.36倍。華置開市報3.51元，無升跌；恒大開市報10.1元，升1.6%。

眾安保險（6060）公布去年業績，期內保費收入146.3億元人民幣，按年升3成；虧損約4.54億元人民幣，而2018年則虧損17.44億元人民幣；每股虧損0.31元人民幣。不派息。開市報24.45元，升4.9%。

康師傅（0322）公布去年全年業績，截至去年底止，全年盈利33.31億元人民幣，按年升35.22%，每股盈利59.25分，末期息每股4.24美仙，另派特別息每股4.24美仙。開市報13.04元，升5.16%。

港鐵（0066）公布二月份乘客量數字，港鐵本地服務每月總量連跌八個月，跌至7140.5萬人次，按年大減43.4%，按月亦大跌38%，見2007年4月6750.7萬人次後新低。