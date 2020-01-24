【開市焦點】美股向下 港股ADR升176點
文章日期：2020年3月24日 08:44
聯儲局宣布無限買債，美股仍然向下，不過港股ADR則升176點或0.81%，報21873點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.46%，折合報360.04元；匯控（0005）跌1.28%，折合報43.64元；建行（0939）升0.9%，折合報6元。
今日焦點股份可留意：
香港電視（1137）旗下HKTVmall宣布，其所訂購的口罩機終於從台灣送到位於將軍澳總部，並已開始組裝。
中國聯通（0762）首席執行官王曉初表示，留意到國內三大營運商上月的用戶數有明顯跌幅，僅僅是因為雙卡用戶減少，有很多雙卡用戶暫時放棄其中一個卡號，導致數字跌幅大，但相關情況在本月已轉趨穩定。全年純利為113億元人民幣，按年增11.1%。
恒地（0012）公布去年全年業績，股東應佔基礎盈利為146.4億元，按年跌26%。盈利減少主要由於去年出讓北角京華道商廈之權益，錄得約56.09億元的基礎盈利貢獻，而本年度出讓尖沙咀「天文臺道8號」商廈之控股公司一半權益，僅獲應佔基礎盈利13.05億元。可留意的是，去年業績報告顯示，恒地罕有地停派紅股，為2012年來首次。
華人置業（0127）公佈2019年底止全年業績，期內雖然在財資產品方面扭虧為盈，獲利達17.99億元，但是因為沒有從恒大集團（3333）收取股息及欠缺售樓收益，加上投資物業公平值下跌轉為虧損7.43億元，及商譽減值虧損3.23億元，因此股東應佔溢利只有7.9億元，按年下跌22.17%。核心溢利則為16.97億元，按年增長1.36倍。
眾安保險（6060）公布去年業績，期內保費收入146.3億元人民幣，按年升3成；虧損約4.54億元人民幣，而2018年則虧損17.44億元人民幣；每股虧損0.31元人民幣。不派息。
康師傅（0322）公布去年全年業績，截至去年底止，全年盈利33.31億元人民幣，按年升35.22%，每股盈利59.25分，末期息每股4.24美仙，另派特別息每股4.24美仙。
港鐵（0066）公布二月份乘客量數字，港鐵本地服務每月總量連跌八個月，跌至7140.5萬人次，按年大減43.4%，按月亦大跌38%，見2007年4月6750.7萬人次後新低。