聯儲局宣布包括不限量購債在內的第二輪大規模刺激行動，不過，經濟刺激法案在參議院遇阻，仍需再續談判，投資者看不到抑制病毒影響的經濟刺激方案在國會有什麼進展，美股向下。道指低開145點後，最多曾跌960點或5.01%，低見18213點，是2016年11月08日18200點後最低。

道瓊斯工業平均指數收跌582點，跌幅3.04%，報18591點。標普500指數收跌67點，跌幅2.93%，報2237點。納斯達克綜合指數收跌18點，或0.28%，報6860點。

聯合健康保險跌5.68%，報194.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低79點，而波音升11.17%，報105.62元，貢獻道指71點。

科技股方面，蘋果收市報224.37元，跌2.12%，谷歌母公司Alphabet收市報1054.13元，跌1.31%，亞馬遜收市報1902.83元，升3.07%，Facebook收市報148.1元，跌1.08%。

歐洲STOXX 600指數收跌4.31%，報280點。德國DAX指數收跌2.11%，報8741點；法國CAC 40指數跌3.33%，報3914點；英國富時100指數收跌3.8%，報4993點。