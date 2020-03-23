據英國《金融時報》報道指，新型冠狀病毒持續爆發，或將導致今年亞太地區企業出現違約潮，指近年企業因低息環境而大量發行債券，至今已累計32萬億美元（約248萬億港元）債務，而中國房地產屬於重災區之一，恒大（3333）為其中一家高危公司，累計欠債超過1000億美元（約7756億港元）。

報道引述評級機構穆迪稱，自金融危機後至2019年，亞太區未償還的企業債務總額增至32億美元，而新冠病毒大流行已造成現金緊縮，投資人擔心將引發企業破產浪潮。據Dealogic數據顯示，截至今年2月，中國地產開發商的人民幣債務規模已達到6470億美元（約5萬億港元）。若與去年比較，今年首兩個月中國新屋銷售和開工率已按年跌逾20%，中國地產商或將面臨資金周轉壓力。

報道指出，中國最大地產開發商中國恒大集團的負債規模超過1000億美元，並現已發行票面息率高達13厘的債券，有分析師稱，對恒大的信用感到擔憂，因該公司規模太大不能倒下，認為中央或需支援此類公司；另一家小型地產商泰禾集團，現持有約7.3億美元債券，並將於未來12個月內到期，但該公司沒有告訴投資者如何償還債務。

基金管理公司麥哲倫金融集團（Magellan Financial）董事長兼聯合創始人Hamish Douglass表示，新冠病毒將對債務壘壘的企業造成致命打擊，認為只有政府才能防止企業倒閉，各國政府可仿傚新西蘭以貸款為國航公司紓困的做法。

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