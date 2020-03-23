美國聯邦儲備局因應新冠肺炎疫情爆發，引發經濟及商業活動停擺，恐令企業及家庭面對衝擊，宣布無限擴大購買債券計劃，以支持信貸市場運作，道指期貨現漲逾200點。聯儲局將會出手購入國庫債券及按揭證券，以確保市場暢順運作。這比上周宣布的7000億美元購債計劃，更為進取。

相比2008至2009年金融海嘯爆發期間，美國聯儲局是次無限買債，更加非比尋常。聯儲局在疫情爆發期間，已經連橫出手，令企業、家庭及城市能夠取得所需信貸支持運作，同時亦預期該局會宣布推出信貸計劃Main Street Business Lending Program支援合資格小型企業。聯儲局聲言：「今次會使用全面的工具，在具備挑戰的時刻，去支持家庭、企業及美國經濟。現時已非常明顯顯示，經濟受到嚴重破壞，因此需要在公、私營領域，採取更進取地付出努力，去遏止職位及收入的損失，以待破壞完結後，促進復甦」。

本港在夜期時段，於聯儲局公佈無限買債前，原先只報21500點，但是在公布後半小時，最新報22344點，高水648點。

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