經營互聯網產險的眾安在線（6060）去年虧損收窄73.97%至4.54億元（人民幣，下同），惟去年上半年仍賺9450萬元，意味下半年轉虧。雖然今年年初新冠肺炎影響中國經濟，不過首席執行官姜興表示，有信心可達至今年承保盈虧持平，綜合成本率降至100%的目標。

新冠肺炎疫情影響壽險銷售，不過眾安在線首兩個月保費收入增長55.17%，姜興指今年初延續去年下半年增長趨勢，增速受疫情影響已比預期中為慢。姜興指，今年該行會繼續改善業務結構，疫情激發健康險需求，健康和消費生活業務可驅動今年增長，而部分賠付較高的團體健康保險業務保單將會在今年到期，賠付率會有明顯的改善。

眾安去年綜合成本率為113.3%，按年降7.6個百分點。承保虧損按年減少7.4%，至16.99億元。得益去年投資市場改善， 投資收益淨額上升129%至17.75億元。首席財務官鄧銳民表示投資會以固定收益為主，提供穩定收益。

香港的虛擬銀行眾安銀行去年底試業，眾安國際總裁許煒表示，因為業務營運、如開戶等在線上進行，業務計劃沒有受到新冠肺炎疫情影響，但未有透露開業日期。

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