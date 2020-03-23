華人置業（0127）公佈2019年底止全年業績，期內雖然在財資產品方面扭虧為盈，獲利達17.99億元，但是因為沒有從恒大集團（3333）收取股息及欠缺售樓收益，加上投資物業公平值下跌轉為虧損7.43億元，及商譽減值虧損3.23億元，因此股東應佔溢利只有7.9億元，按年下跌22.17%。核心溢利則為16.97億元，按年增長1.36倍。每股派末期息0.01元，按年大減90%。

華置指出，受到新冠肺炎疫情影響，集團在作出投資時將保持警惕及審慎行事，至於在英國投資，其會著眼長線，並會以其專長及經驗，透過資產改善工程，提升物業價值，藉此受惠於當地經濟向上。但是在進行工程期間，將令短期租金收入下滑。該集團的流動資產負債淨值降至11.39億元，按年減少58.59%。整體債務總額與股本比率為40.4%，按年增加0.1個百分點。

期內華置的證券及投資組合價值達275.54億元，按年增加2.61%，當中債券佔89.76億元，上市證券則佔185.79億元。在上市證券組合中，其持有恒大集團6.5%權益，在本年度扣除公平值虧損15.91億元後，持有恒大的賬面值只餘185.76億元，佔華置的資產總額38.4%。

在債券組合方面，年內增加淨額達11.27億元，在計入公平值收益11.63億元，因此債券組合達89.76億元。債券組合中，分別有40.5%及55.9%與金融機構及內地房地產有關。以貨幣劃分，分別有97%及3%以美元及英鎊計值。當中涉及恒大的債券購入價值達15.49億元，賬面值則只餘14.36億元，按年減少6790萬元。

華置在投資組業組合方面，年內提供分部盈利貢獻5.06億元，按年減少4%。公司在2月份增持荃灣馬角14至18號工業大厦重建項目股權至100%。整體證券及財資產品則提供收益16.86億元。

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