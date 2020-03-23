恒地（0012）公布去年全年業績，股東應佔基礎盈利為146.4億元，按年跌26%。盈利減少主要由於去年出讓北角京華道商廈之權益，錄得約56.09億元的基礎盈利貢獻，而本年度出讓尖沙咀「天文臺道8號」商廈之控股公司一半權益，僅獲應佔基礎盈利13.05億元，每股基礎盈利為3.02元，末期股息1.3元，連同中期息計，全年派息1.8元。可留意的是，去年業績報告顯示，恒地罕有地停派紅股，為2012年來首次。

若計及投資物業及發展中投資物業之公允價值變動，股東應佔盈利為169.94億元，同比跌45%，每股盈利3.51元。集團錄得收入241.84億元，按年增一成。

期內，集團再購入約30萬平方呎新界土地。然而，集團於粉嶺北及古洞北新發展 區所擁有約126萬平方呎土地，被政府以現金補償方式合共約17.51億元，收回作公共用途。截至去年底，持有約4490萬平方呎新界土地儲備，仍為本港擁有最多新界土地之發展商。

展望未來，集團指，中美貿易關係轉趨緩和，惟本港經濟前景仍然面對多項不利因素，當中包括本地社會運動尚未完全平息、新型冠狀病毒疫情持續，飲食、零售、物流、酒店及旅遊業等深受打擊，各行各業都連帶受到影響。集團在香港物業之租金及價值受壓。