內地房地產銷售大受新冠疫情影響，對於近年講增長、規模擴張的內房打擊甚深，內房股雅居樂（3383）主席陳卓林更直言「確保到似去年1200億元（人民幣，下同）已收貨」，因首季不是沒貨賣，而是銷售「減少了一半（實際約為四成），這些都追不回來的，餘下三個季度不敢想像是多少」，意味今年雅居樂合約銷售僅較去年1179.7億元微增長1.72%。

不過陳卓林強調，與行家溝通過，相信「大家都是一樣，做到去年銷售額已經是交到貨了」，並相信以集團今年可售貨值2200億元，5000多萬平方米的土儲，有能力維持目標。目前集團除了武漢、北京等地受較強的復工管控外，代建業務復工率已達92%，銷售中心復工亦達96%，相信三月底均能復工。陳卓林認為，疫情雖然暫時影響銷售，但未改變需求，觀察近期地價亦不便宜，相信對內地樓價影響不大。

問到雅居樂重注的海南島業務深受調控影響，陳卓林形容「海南島是金蛋」，但近年受調控影響，惟估計每年估計影響將愈來愈少。管理層亦認為早前海南島已採取放寬落戶限制、貿易港等，加上集團未來其他產業再趨成熟，貢獻增加，都會繼續為業務帶來支持。

陳卓林又提到，公司會維持穩健派息，堅持派息比率45至50%水平。至於去年雅居樂整體毛利率下降13.4個百分點，集團表示是因為毛利率超過50%海南項目減少入帳，由2018年超過100億元，降至去年約40億元水平，加上去年入帳的項目售價加不到800元，但建安及土地成本分別增加600元及1300元，變相令毛利壓力較大。

不過管理層表示，由於現時對新拿的項目毛利率有一定要求，超過30%，加上集團尚有約370億元銷售可於今明兩年結轉，當中來自海南島業務達三位數字，下半年又會加快賣樓補回上半年的進度，相信2020年毛利率能維持在30%水平。

至於債務方面，管理層形容「邊到平邊到借」，截至去年底集團整個有息負債967億元，境外及境內分別為44%及56%﹔當中一年期內佔43%，一年打後的佔56%，今年目前到期已還的債務達到60億元，集團已為債務作好安排，包括有9億美元額度境外債已獲批，另有銀團及雙邊貸款等，另有金融界的額度1600億元中的800億元尚未動用。若市場利率太高，將會以自有資金或其他方式去償還等，目標控制實際借貸利率在7%內，較2019年底的7.1%再降0.1個百分點。

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