早前傳出軟銀公司（SoftBank）計劃放棄針對共享工作空間WeWork的30億美元投資計劃，今日彭博報道指，兩名WeWork獨立董事正在權衡所有選擇，包括提出法律訴訟，以確保軟銀向其員工和股東完成要約。

WeWork股東之一、Benchmark Capital合夥人Bruce Dunlevie的發言人及另一位WeWork獨立董事、奢侈品牌Coach前首席執行官Lew Frankfort發表聲明，稱WeWork董事會特別委員會仍致力於採取一切必要行動，以確保軟銀完成其對WeWork員工和股東收購要約的承諾，又稱對方放棄投資原因是「不適當」及「不誠實」。聲明提到，軟銀違反協議行為是完全不道德，特別是考慮到當前疫情大流行環境，特別委員會認為繼續完成要約收購是「公平且符合公司的最佳利益」。

軟銀這項30億美元投資計劃原訂在未來兩周內完成，但集團最近向WeWork股東表示或會退出交易，彭博引述股東消息指，軟銀是考慮到美國當局多個部分打算對WeWork展開調查，包括美國檢察官、美國證交會（SEC）等。

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