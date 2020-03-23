【連跌八月】港鐵二月乘客量按年跌43% 見近13年新低
文章日期：2020年3月23日 17:14
港鐵（0066）公布二月份乘客量數字，港鐵本地服務每月總量連跌八個月，跌至7140.5萬人次，按年大減43.4%，按月亦大跌38%，見2007年4月6750.7萬人次後新低；周日平均量為264.2萬人次，按年跌46%，按月跌36.5%，見2007年9月263.1萬人次後新低。
機場快綫方面，每月總量為37.4萬人次，按年跌72.8%，按月亦跌61.5%，每月總量數字更是跌至2003年5月28.5萬人次後的新低。日均量1.29萬人次，按年跌72.8%，按月跌58.9%，是03年6月1.27萬人次後新低。
而高鐵則因封站，因而出現開通以來首次0人次。
港鐵於2月底宣布，因應稱武漢肺炎疫情的新冠肺炎疫情令乘客量顯著下跌，自2月29日起，將暫時調整多條鐵路線的非繁忙時段列車服務，大部分鐵路線的平日繁忙時段列車將維持不變，在非繁忙時段則平均每3至8分鐘一班車，假日候車時間則延長最多1.5分鐘。有關措施可減省不必要的電力消耗。
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