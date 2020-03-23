統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年2月份整體消費物價同比升2.2%，較1月份的相應升幅1.4%為高。綜合消費物價指數在2月份升幅擴大，主要是由於1月份政府代繳公營房屋租金及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金的影響消失所致。剔除所有一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2月份的按年升幅（即基本通脹率）為2.5%，較1月份3.7%為低，主要是由於新年後旅遊費用下跌及外出用膳費用升幅收窄所致。

可留意的是，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在1月底，而去年則在2月初，因此今年首2個月數字的按年比較可能會受影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期升1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為3.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）(上升14.6%）、雜項物品（上升4.3%）、住屋（上升2.7%）、外出用膳（上升1.5%）、交通（上升1.0%）和煙酒（上升0.9%）。

政府發言人表示，今年首兩個月的通脹數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，基本消費物價通脹率從去年12月的2.9%輕微上升至3.1%，主要是由於豬肉及一些其他基本食品價格的升幅擴大。大部分主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力維持輕微或溫和。

展望將來，短期內通脹料會大致維持溫和。環球經濟疲弱，加上近期港元跟隨美元走強，外圍價格壓力有所減退，而本地經濟狀況低迷亦令本地成本壓力緩和。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。