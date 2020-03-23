疫情擴散加上對經濟前景的憂慮升溫，美股期貨今早跌停因而拖累恒指低開1145點，至港股收市時，跌幅大致維持約3%附近，恒指全日亦保持逾3%的跌幅，最少亦跌3.25%或740點，報22064點，收市跌1108點或4.86%，報21696點，成交金額1298億元，較上日減少24.17%；國指跌366點或4.02%，報8751點。

藍籌股全跌，跌幅最少的是九龍倉置業（1997）跌1.32%，收報29.9元，同時，亦是拖低恒指跌幅最少的藍籌，拖低1點；憂慮美國失業率升至30%，影響經濟前景，創科實業（0669）跌13.01%，收報42.45元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌5.96%，收報44.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低138點。

受疫情影響，貿易相關股、內房股、濠賭股、航空股表現較差。

貿易股方面，萬洲（0288）跌5.7%，收報5.96元；申洲國際（2313）跌9.07%，收報73.15元；創科實業（0669）跌13.01%，收報42.45元；瑞聲（2018）跌7.58%，收報35.95元；舜宇（2382）跌7.09%，收報95.7元。

內房股方面，潤地（1109）跌7.35%，收報28.35元；碧桂園（2007）跌7.84%，收報7.88元；中海外（0688）跌7.52%，收報22.15元。非藍籌內房綠城中國（3900）收報7.08元，跌14.6%；恒大（3333）收報9.94元，跌16.89%；雅居樂（3383）收報7.89元，跌13.39%。

濠賭股方面，金沙中國（1928）跌7.49%，收報26.55元；銀娛（0027）跌5.79%，收報40.7元。非藍籌賭股方面，新濠國際發展（0200）收報11元，跌13.66%；美高梅中國（2282）收報7.8元，跌7.58%；澳博控股（0880）收報5.9元，跌8.53%；永利澳門（1128）收報10.98元，跌5.02%。

軟銀計劃出售阿里巴巴（9988）及Uber等公司的持股，阿里巴巴收報170元，跌7.1%，表現遠遜於另外兩隻「ATM」股份。騰訊（0700）收報348元，跌3.23%；美團（3690）收報80.8元，跌3.81%。

航空股方面，國航（0753）收報4.8元，跌10.45%；南航（1055）收報2.9元，跌8.52%；東航（0670）收報2.46元，跌8.55%；國泰（0293）收報7.66元，跌5.08%。

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