綠城連續多年作減值撥備，去年再次減值撥備13.76億元，較2018年撥備17.35億元減少兩成。在業績會上，有投資者連環追問綠城連續多年撥備，未來「爆雷」的情況如何。集團主席、執行董事及行政總裁張亞東在會上表示誠懇致歉，表示「對於你們過去的痛苦，我代表致歉」，但強調管理層「沒有爆雷的概念」。

張亞東表示，相信投資者也了解綠城的歷史情況，2017年以前拿的土儲地價高，但當時沒有限價，2017年限價後就造成了虧損，但這些老問題一定要解決，也在過去大部分都解決了，未來還會需要解決。

他形容過往幾年的撥備「是康復期，未來兩三年是健身期，再過兩三年起是起跑期」，並希望能告訴投資者，並向大家的預期靠近。去年亦已在業績會上提到「今年（2019年）利潤不會好，不會像大家預期的」，就算是明年，甚至今年一、二季受疫情的影響管理層都清晰掌握，故沒有「爆雷」的出現，只是投資者與管理層的信息不對稱，但強調管理層「沒有必要不負責任，公司是股東的，我們只是打工管理」，並有研究回購。

談到集團分拆代建業務，管理層表示，今年代建的銷售額達到664億元，按每年增長16至17%的速度，2025年就能達1500億元的目標。但管理層表示，這只是「最保底、最低的速度」，相信板塊的遠超這個規模。集團又表明不會出售綠城服務（2869）的5%持股及自行設立物管公司的打算，但下一步將建立自有的服務標準、內容，建成生活服務集團。

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