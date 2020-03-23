綠城中國（3900）去年多賺1.473倍至24.8億元（人民幣，下同），核心純利為43.36億元，按年升14.2%，每股盈利為0.55元，按年增2.056倍，派末期息0.3元，按年升30.4%。

集團今年銷售目標為2500億元，按年升23.9%，可售貨值為3583億元，當中投資項目為2674億元，代建項目909億元﹔在可售值中存量為635億元，2039億元為新增貨源。新增貨值2500億元，權益投資不低於600億元。

集團去年收入615.93億元，按年增2.1%，去年毛利率為25.4%，按年升2.6個百分點，當中物業銷售毛利率為24.8%，按年升3.5個百分點。去年總合同銷售約2018億元，按年增29%，當中投資項目總銷售額1354億元，權益項目為768億元﹔代建項目則為664億元。去年集團新增54個項目，預計可售貨值約2057億元。集團總土儲為3873萬平方米，權益為2240萬平方米，總可售面積為2648萬平方米，平均樓面地價為每平方米6119元，總可售貨值為5960億元。

去年集團實現物業銷售為544.33億元，佔總收入的88.4%，按年跌1.52%﹔項目管理收入為18.29億元，按年升33.9%，設計及裝修收入為28.16億元，按年增11.6%，酒店運營收入為8.78億元，按年增13.11%。其他收入則升43.4%至26.67億元，主要因包括利息收入、違約罰息收入、按公平值計入其他全面收益的權益工具股息及政府補助等增加。

去年集團加權平均借貸成本為5.3%，按年下跌0.1個百分點，淨資產負債率63.2%，按年升7.9個百分點。一年內到期借貸餘額為349.41億元，佔總借貸的36.6%。

集團提出2025年實現銷售規模超過5000億元，當中重資產3500億元，輕資產1500億元。

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