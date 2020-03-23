新冠肺炎疫情自1月中在中國蔓延，招商銀行董事長（3968）李建紅指出，疫情對該行是挑戰和機遇並存，疫情對招商局集團的金融實業在首季帶來兩成損失，不過在3月後回升好轉。不過他認為基建融資、政府採購增加，疫情後消費回復性反彈，政府貨幣和財政政策逐步落實，可帶來潛在機會。

行長田惠宇指出，疫情對新增客戶、零售業務存貸款、淨息差、中介業務和資產質素有影響，以對資產質素影響最大，個人貸款還款能力和意願下降，2月份信用卡、按揭和小微貸款的逾期率同步大幅上升。疫情對信用卡影響最大，有四成催收產能在武漢，另外海外交易量在2月減半。不過3月已逐步好轉，催收已經復工，交易量基本達去年同期水平，而受惠網上理財和基金銷售同比上升，零售業務管理資產總額有穩定增長。

資產質量方面，田惠宇指疫情對零售業務影響最大，特別是信用卡。2017年該行已注意信用卡的風險，當年起已微調業務增速和風險控制。疫情會對信用卡有短暫影響，隨復工開始，形勢平穩，相信質量會有改善。另外，他指九成小微貸款有優質資產抵押，今年亦會收緊三四線城市的小微貸款。

去年淨息差高開低走，田惠宇解釋是因為該行主動管理，去年第四季將按揭和信用卡貸款證券化轉售，因此第四季下跌較多。對於今年利息下行，田惠宇強調，「不要抱有幻想可以逆勢而行」，只能保持優勢，該行去年下半年已增加項目融資和中長期貸款投放，加長貸款期和固定利率比例，同時嚴控高成本存款增加，同業貸款今年重訂價時亦有望可加強控制成本。

對於現有貸款今年內要轉用市場報價貸款利率（LPR）定價，副行長王良指，貸款資產主要為按揭，轉換LPR時基於等價利率，每年重訂一次，因此對今年淨息差影響不大，真正體現是自明年開始。

近年多間中大型銀行都曾發行永續債或配股補充資本，田惠宇坦言銀行利潤、營收「高增長時代已過」，該行會保持保低風險增長，着重風險控制能力和透過盈利產生資本，未來五年都沒有集資的計劃。

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