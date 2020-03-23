中國爆發新冠疫情後，內地物管受到政策支持，內地物業管理股藍光嘉寶（2606）管理層在業績電話會議上表示，疫情期間用在防疫用品及人員支出約700萬元人民幣（下同），商場項目減免約400萬元，但來自政府的補助約3500萬元，料將帶來經營利潤約2000多萬元。

集團又多次強調新冠疫情期間，由於屬銷售淡季，故對三大板塊中的諮詢服務中的協銷案場服務無影響，亦坦言不會因停滯的兩個月就解散樓盤團隊，與地產商亦有溝通共度難關，而且目前營銷已由線下轉為線上，圍繞一些城市的營銷已開始，也看到一些政策放開，相信以嘉寶的企業能力及深度，能彎道超車，對未來有信心。

併購方面，集團指出，內部已做好核心管理整合，併購方面由於市場已由增量轉存量，存量70%為住宅，嘉寶亦一直以住宅為核心，核心16項法寶也主力此項。像集團在年報內提到，集團於全國推出「嘉寶幸福居」計劃，提供2000多場物業管理服務的專項品質升級行動，及3000場社區文化活動﹔又提供「生活家服務體系」及「生活家雲平台」，整合中國範圍優質商家，為業主提供包含房屋經紀、家政、清潔、維修和維護及精選居家生活產品高質量服務等。集團在去年亦利用雲計算、大數據、物聯網、人工智能等先進技術手段，建設及升級財務共享中心、居家安防智能巡檢系統等12大管理系統，實現管理、決策效率的大幅提升。

在外生增長時，集團指，投標項目時不會主力降價，而是以自身技術、IP去吸引對方。集團指，像公司在華東亦有專門的併購團隊，雖然藍光嘉寶地產已是千億級企業，能由母公司帶來豐富資源，但集團亦會經收併購拓展、與第三方物業開發商戰略合，相信公司有條件在2020年大量爆發，但不會追求過高PE倍數的標的。

記者：方楚茵

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