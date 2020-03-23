美股上周五再度急挫，今早美股期貨再觸及跌停，港股亦受壓，但低位有支持。恒指低開1145點、低見21,659點喘定，半日收報21,949點，跌855點或3.75%；國指跌3.16%。大市成交719億元。

騰訊（0700）表現硬淨，半日跌幅收窄至少於1%；不過阿里巴巴（9988）美團（3690）半日仍跌3%、4%。食品、體育用品等消費偏強，旺旺（0151）蒙牛（2319）跌少2%，安踏（2020）微升。科網、教育低位反彈力強。內房股捱沽，但部分如融創（1918）綠城（3900）低位反彈逾半成。物管股，建材股偏好。此外，汽車、濠賭、本地的地產、收租、房託、金融、公用等今早明顯受壓。

3月份以來，內地多個省市包括北京、河北、山西等發佈今年重點項目投資計劃，預計第二季基建投資增速有望回升至一成。水泥業供應面受到較強控制，隨着疫情緩和，工程復工及趕工帶動需，水泥價格有望迅速回穩，全年價格將保持偏高位，行業整體盈利保持穩健。

水泥股中，中建材（3323）低開於6.9元隨即反彈，低位承接力相當強，並升穿7.5元阻力，短線反彈上試8元甚至8.3元水平。短線可於7.5元吸納，低收7元止蝕。

劉思明

明報資深評論員