【港股午市】恒指跌855點 藍籌全跌 利豐升94%
文章日期：2020年3月23日 12:19
今早美股期貨再度跌停，拖累恒指今早低開1145點，與上日相同，開市價為半日最低位，恒指半日跌855點或3.75%，報21949點，成交金額718億元；國指跌287點或3.16%，報8830點。
50隻藍籌全部下跌，騰訊（0700）跌0.83%，收報356.6元，是跌幅最少的藍籌，創科實業（0669）跌10.45%，收報43.7元，是跌幅最大的藍籌。九龍倉置業（1997）跌1.49%，收報29.85元，是拖低恒指跌幅最少的藍籌，拖低1點；匯控（0005）跌5.74%，收報44.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低133點。
疫情持續擴散，濠賭股方面，金沙中國（1928）跌6.27%，收報26.9元；銀娛（0027）跌5.44%，收報40.85元。貿易股方面，萬洲（0288）跌4.11%，收報6.06元；申洲國際（2313）跌3.11%，收報77.95元；創科實業跌10.45%；瑞聲（2018）跌4.88%，收報37元；舜宇（2382）跌5.68%，收報97.15元。
地產股方面，恒地（0012）跌4.67%，收報28.6元；新地（0016）跌4.59%，收報91.45元；新世界發展（0017）跌2.38%，收報7.79元；長實集團（1113）跌7.55%，收報36.1元；信置（0083）跌3.69%，收報8.35元。
利豐（0494）宣布，擬以每股1.25元作價提私有化，較上日收市價0.5元，溢價1.5倍。收報0.97元，升94%。
中國恒大（3333）發盈警，截至去年12月底止全年核心業務淨利潤及淨利潤均錄得按年跌幅，核心業務淨利潤估計約為408億元人民幣，按年下挫48%；淨利潤料為335億元，按年跌50%。集團解釋，利潤下降主要是由於售價較低的清尾銷售樓宇在2019年交樓結轉，引致交樓單價下降。收市報10.24元，跌14.38%。
招商銀行（3968）公布2019年業績，純利按年上升15.28%，至928.67億元人民幣。收市報31.95元，跌6.02%。
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