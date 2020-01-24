美股、美股期貨下跌，拖累恒指今早低開1145點或5.03%，報21659點，成交金額46億元；國指今早低開449點或4.93%，報8669點。

藍籌僅兩隻無升跌，其餘全數跌停，創科實業（0669）跌9.73%，報44.05元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌5.93%，報61.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低134

利豐（0494）宣布，擬以每股1.25元作價提私有化，較上日收市價0.5元，溢價1.5倍。開市報1.04元，升108%。

中國恒大（3333）發盈警，截至去年12月底止全年核心業務淨利潤及淨利潤均錄得按年跌幅，核心業務淨利潤估計約為408億元人民幣，按年下挫48%；淨利潤料為335億元，按年跌50%。集團解釋，利潤下降主要是由於售價較低的清尾銷售樓宇在2019年交樓結轉，引致交樓單價下降。開市報10元，跌16.39%。

招商銀行（3968）公布2019年業績，純利按年上升15.28%，至928.67億元人民幣。開市報32.95元，跌3.08%。

中國太保（2601）公布全年業績，截至去年12月底止，集團歸屬股東淨利潤按年升54%至277.41億元人民幣。開市報18.46元，跌5.13%。

中國忠旺（1333）公布，建議與中房置業作資產重組，分拆遼寧忠旺上市。開市報2.53元，跌0.39%。

捷榮國際（2119）發聲明指，周五（20日）獲悉一名銷售部員工初步確診新型冠狀病毒，已即時主動採取一系列緊急應對措施，包括聘請清潔公司以最高規格消毒確診員工的工作樓層，檢查及確保生產線不受影響，聯絡及協助確診同事負責的相關客戶，並通知所有員工。開市報0.9元，跌3.2%。

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