美股上周五下跌，而美股期貨延續跌勢，亞洲股市亦大多向下，其中韓國首爾綜合指數現報1472點，跌5.97%，澳洲股市現報4522點，跌6.11%。日經平均指數則升0.55%，報16643點。中美關係方面，美國總統特朗普表示，對中國未能盡早告知病毒信息而感到「有些沮喪」，但亦指中國一直在購買美國農產品。特朗普又指，預計國會將敲定刺激經濟的一籃子計劃。

上周五，港股ADR跌694點或3.14%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.36%，折合報351.1元；匯控（0005）跌4.88%，折合報44.71元；建行（0939）跌3.36%，折合報5.9元。

今日焦點股份可留意：

利豐（0494）宣布，擬以每股1.25元作價提私有化，較上日收市價0.5元，溢價1.5倍。

中國恒大（3333）發盈警，截至去年12月底止全年核心業務淨利潤及淨利潤均錄得按年跌幅，核心業務淨利潤估計約為408億元人民幣，按年下挫48%；淨利潤料為335億元，按年跌50%。集團解釋，利潤下降主要是由於售價較低的清尾銷售樓宇在2019年交樓結轉，引致交樓單價下降。

招商銀行（3968）公布2019年業績，純利按年上升15.28%，至928.67億元人民幣。

中國太保（2601）公布全年業績，截至去年12月底止，集團歸屬股東淨利潤按年升54%至277.41億元人民幣。

中國忠旺（1333）公布，建議與中房置業作資產重組，分拆遼寧忠旺上市。

捷榮國際（2119）發聲明指，周五（20日）獲悉一名銷售部員工初步確診新型冠狀病毒，已即時主動採取一系列緊急應對措施，包括聘請清潔公司以最高規格消毒確診員工的工作樓層，檢查及確保生產線不受影響，聯絡及協助確診同事負責的相關客戶，並通知所有員工。

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