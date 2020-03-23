俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情持續擴散，美股周五下跌，加上聖路易斯聯儲行長預計美國二季度失業率升至30%，以及參眾兩院就正在協商的抗疫經濟刺激方案談判破裂，參議院民主黨人阻止了多數黨領袖麥康奈爾試圖推進的大規模刺激法案，美股期貨於亞洲時段一度跌停。美股三大指數期貨現跌逾3.5%

上周五道瓊斯工業平均指數收跌913點，跌幅4.55%，報19173點。標普500指數收跌104點，跌幅4.34%，報2304點。納斯達克綜合指數收跌271點，或3.8%，報6879點。

蘋果跌6.35%，報229.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低105點，而旅行者集團升4%，報89.51元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果收市報229.24元，跌6.34%，谷歌母公司Alphabet收市報1068.21元，跌3.9%，亞馬遜收市報1846.09元，跌1.85%，Facebook收市報149.73元，跌2.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.83%，報293點。德國DAX指數收漲3.7%，報8928點；法國CAC 40指數漲5.02%，報4048點；英國富時100指數收漲0.77%，報5190點。