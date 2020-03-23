恒指上周五大升1095點，收報22805點，成交金額1713億元。聯儲局與韓國、澳洲、巴西等9國央行簽訂貨幣互換協議，期限最短6個月。措施大大降低美元短缺的問題，亞洲股市報復式反彈，此前受創最深的韓股大彈逾7%，台股亦抽升逾6％。

港股反彈，上周五早市受A股衝高回落限制了升幅，但午後美股期貨抽升至熔斷，恒指最終創出2008年以來最大單日升幅。英國宣布倫敦周末封城，紐約亦下令所有非必要商店關門，美股衝高後急挫，但封城也不見得就是壞消息。

全球股市過去兩星期大跌，主因是同時受到幾個不同因素拖累，包括疫情令經濟陷入停頓和衰退，市場又無法預計何時結束，只能作最壞打算而爭相拋售；金融機構財政穩健，但疫情和股市大跌帶來重大變數，紛紛拒絕放貸；信貸市場冰封利率抽升，美元直線上揚，無法透過與聯儲局進行貨幣互換的國家，陷入像亞洲金融風暴般的困局，即資金流走、外儲減少、貨幣貶值、資產價格融化的惡性循環，韓國、巴西、墨西哥、印度、印尼都是如此。因此，過去兩周各國政府和中央銀行不斷加碼救市，但效果都很短暫。隨美國與更多國家簽訂貨幣互換協議，立即看到股市回升，貴金屬和比特幣齊反彈，金融市場終於開始正常運作。

過去兩周驚人跌市與強制拋售有關，當美元不再短缺便出現報復式反彈。坦白說，這兩周不少股份跌幅相當驚人，估值已低殘至難以想像的水平，例如中移動就史無前例地股息率高見逾7厘。就算中長期面對全球經濟衰退，短線也一定會有強力反彈。但話分兩頭，跌市也不全是流動性問題導致，疫情導致全球經濟衰退的概率亦顯著上升。反彈過後、被低估的估值得到一定修復，市場焦點就會轉移至經濟和企業盈利前景。大摩也將恒指目標價由25900點下調至23500點。

入市策略以強勢板塊為主

最終反彈至什麼水平，大家都只能靠估，一般會以黃金比率來推算。以3月5日到上周四低位計算，回升跌浪的一半約能反彈至24000點水平，而23300點至24600點則是阻力區。這意味上周四午後從低位回升，周五再漲，可能已完成了相當部分的反彈。美股上周五再大跌，夜期也已回落至22200點水平。但倫敦紐約都限制民眾外出和勒令店舖關門，短線衝擊經濟，但也帶來成功抗疫的曙光，道指也未失守上周三低位，算是一個微弱的亮點。入市策略要麼以強勢板塊為對象，可以抗衡市况重新轉弱而繼續走高，例如物管股，又或是一些反彈水位較大的板塊，內房是其中之一。

受到美元荒影響，內房股債息也顯著上升，恒大（3333）債息便升至逾20厘，發行美元債融資的窗門基本上已關閉，加上今年合約銷售受到疫情影響，市場擔心資金鏈問題導致內房股大跌。但每次內房股面對資金鏈問題、股價大跌，最終都是低吸的機會。中國說了多年要經濟轉型，但至今房地產仍是支柱產業，在過去兩年經濟不景時更是逆市奇葩，獨力撐起全國經濟。當前內房股已跌至相當低殘水平，但內地一、二線城市銷售其實不錯，尤其是一線城市中的上海、深圳據聞頗為熾熱。退一步看，假如疫情衝擊經濟導致內房陷入困難，中央也一定會出手救市，現價值博率相當高，穩健之選是龍湖（0960）、中國海外（0688），而融創（1918）、時代（1233）等則具爆發力。

[張兆聰 還看今朝]