中國忠旺與中房置業作資產重組 分拆遼寧忠旺上市

中國忠旺（1333）公布，建議與中房置業作資產重組，分拆遼寧忠旺上市。集團旗下間接全資附屬公司忠旺精製及國家軍民融合產業投資基金（下稱基金），與上交所上市的中房置業訂立資產轉讓協議，忠旺精製將以294.48億元（人民幣、下同）作價，出售96.55%遼寧忠旺股權予中房置業，並以2億元買入中房新疆所有股權，中房置業會以發行47.48億股份支付差額292.48億元，等同中房置業86.36%股權。

基金為遼寧忠旺的獨立少數股東，其持有3.45%股權，已同意中房置業以10.5億元代價買入股份，中房置業將發行1.7億股份支付代價，等同其3.11%股權。完成分拆後，遼寧忠旺將繼續成為集團的間接非全資附屬公司，並成為中房置業直接全資附屬公司，中房置業將成為集團間接非全資附屬公司，主要經營鋁擠壓業務，其所有現有業務將於交割後終止經營。

集團指出，分拆可令市場能夠更有效解及評估集團與遼寧忠旺的價值，提供一個新融資平台，各自管理層專注在業務發展戰略及商機，明確界定業務目標。資產重組及建議分拆尚待聯交所、中證監等監管機構批准。