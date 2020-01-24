財政司司長陳茂波今日發表網誌，預計香港零售市道疲弱情況暫時難以扭轉，失業率短期內仍會繼續上升，香港經濟位於極為嚴峻時刻，濃霧彷彿遮蓋前路，政府會繼續做好「撐企業、保就業」工作，保住本地經濟元氣。

陳茂波指出，新冠病毒疫情蔓延全球重創經濟，不少國際組織和經濟學家都對前景感到悲觀，警告今年全球經濟可能陷入衰退。為穩住巿場信心，全球多國先後宣布減息並為市場提供流動性，力度是自2008年環球金融海嘯以來最大，多國政府更同時推出大規模財政措施，應對疫情帶來的經濟下行壓力，可見形勢相當嚴峻。

他認為，現時香港市道較2003年SARS時更嚴峻，多個行業的中小企正承受生意斷崖式下跌、面臨資金鏈斷裂的危機，員工就面對無薪假、減薪，以及裁員的打擊。他呼籲銀行業界抱着「同舟共濟」的精神，盡力配合企業資金周轉的需求，以支持及靈活態度，盡快處理貸款申請，並為有需要的企業提供重組債務的選項以應對經濟挑戰。他亦再次呼籲，業主盡力提供租金減免，協助租戶渡過今次難關。

預算案為中小企提供由政府百分百擔保的特惠低息貸款計劃，希望及時為有周轉困難的中小企提供資金，以解燃眉之急。有關計劃已獲立法會財委會通過，陳茂波已督促按證公司加快與銀行業界相關的準備工作，下個月內開始接受企業申請，應付交租和出糧的壓力。

根據計劃，政府將提供總數200億元的信貸保證承擔額，將盡量簡化貸款申請的要求及手續，銀行處理申請時，主要是核查申請人是否符合申請資格。由於政府將提供百分百信貸保證，全數承擔所有壞賬風險，料這項安排能提高企業取得貸款的機會。而貸款的年利率低至最優惠利率減2.5%、擔保費全免、首六個月可「還息不還本」，大大減輕中小企的負擔

他指出，最近美國傳統基金會發布2020年《經濟自由度指數》，香港25年來首次失去全球首位，其實香港在12項評估經濟自由度的因素中的其中7項，取得90分或以上的佳績，但主要受到去年下半年社會動盪引發的治安問題所影響，香港「投資自由」的評分大幅下跌，總分也主要因此而下降。他表示，要珍惜及保護香港的根本優勢，提供有利環境令經濟盡快復甦。同時繼續堅持做好防疫、抗疫工作，爭取盡快恢復正常的生活和經濟活動，保持投資者對香港未來發展的信心。