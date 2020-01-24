本周全球央行連環出手刺激經濟，但肺炎疫情繼續蔓延，美國紐約州和加州實施嚴格限制措施，加上油價再度急瀉，加劇投資者對經濟的擔憂。美股開市早段，道指曾升444點或2.2%，高見20531點，其後掉頭向下，一度倒挫992點或4.9%，最終收報19173點，跌913點或4.55%。標指同樣先升後跌，收報2304點，跌104點或4.34%。納指收報6919點，跌271點或4.87%。惟俗稱美股「恐慌指數」的VIX指數回落8.28%，收報66.04。

美股過去5個交易日兩度熔斷，埋單計數，整周道指、標指及納指分別累跌17.3%、15%及12.64%創下自2008年10月金融海嘯以來最大單周跌幅。

週五是「四期結算日」，包括股票期貨、股票期權、指數期貨及指數期權，美股交易量猛增，較平均水平高出60%。 Robert W. Baird投資策略師Willie Delwiche認為，股市仍在試圖判斷經濟將會有多糟，整州實施封閉措施的消息可能是雪上加霜的負面消息。

道指成份股方面，3M公司表現最差，跌9.5%，其次是迪士尼，跌9.43%。紐約期油昨日跌8.68%，收報23.66美元。黃金再受追捧，現貨金價升1.77%，收報每盎司1499美元。

恆指夜期收報22219點，低水586點。 ADR港股比例指數報22104點，較港收市低701點。匯豐（0005）ADR折合報44.72元，較港跌4.84%；長和（0001）ADR折合報48.36元，較港跌2.51%；騰訊（0700）折合報351.22，較港跌2.33%。