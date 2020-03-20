一代股王利豐（0494）今日公布去年業績，同時宣布私有化計劃，擬以每股1.25元，較今日收市價0.5元溢價1.5倍提出私有化。利豐去年業績由虧轉盈，行政總裁馮裕鈞於網上發布會表示，因應私有化規例，不會回應私有化問題業務受新冠肺炎影響，難以預計今年以至是明年的情況。

利豐近日致力轉型，2017年至2019年開展三年業務發展計劃，馮裕鈞表示，由於近日新冠肺炎蔓延至全球，難以預計未來情況發展，因此暫時不公布未來三年計劃。他續指，由於肺炎最初在中國爆發，令當地的生產及需求中斷，對集團造成一些影響，但中國政府採取果斷行動，現已重啟業務。他又指，無法指出未來數周會發生什麼事，但情況絕對是每小時均有變化。

馮裕鈞表示，近年發生中美貿易戰等事件，令集團去年在中國的滲透率已跌至43%，亦建立新區域結構，受今次肺炎影響，集團已在2個月建立全球管理部門應對情況。

利豐財務總監林崇禮表示，集團轉型需要一段長時間去實現，將需要更多時間作出深層次的重組努力和進一步的投資，或者涉及執行風險，低可更有效在股票市場以外實踐。

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