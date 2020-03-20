立法會財委會通過批准新增200億元的信貸保證承擔額，讓中小企融資擔保計劃可推出新的百分百特別擔保產品。政府表示歡迎，並希望在今年4月內開展計劃。

商經局局長邱騰華表示，政府將提供總數200億元的信貸保證承擔額，為合資格企業取得的核准貸款提供百分百擔保。換言之，貸款雖然是由銀行批出，但會在放款後轉移至按證公司，由政府提供百分百信貸保證，全數承擔所有壞賬風險，大大提高企業取得貸款的機會。申請要求及手續亦將盡量簡化，銀行處理申請時，主要是核查申請人是否符合申請資格。

百分百特別擔保產品適用於各行各業的香港企業，包括最受2019冠狀病毒病疫情影響的行業，例如零售、旅遊、飲食、戲院、卡拉OK 及運輸業等。申請貸款企業需在2019年12月底已營運及持有有效的商業登記證，最少3個月。申請貸款企業須證明自2020年2月份起任何單月營業額，較2019年任何季度的平均每月營業額下跌30%或以上。貸款上限和最長擔保年期每間企業的最高貸款額，為有關企業的6個月僱員薪金及租金的總和或200萬港元，以較低者為準。如企業沒聘請僱員，亦沒租用辦公室，可以2019年最高單月淨收入的一半的6倍作替代。

不論其現時在八成及九成信貸擔保產品的貸款額度如何，企業均有資格申請百分百特別擔保產品。還款期最長三年，由企業首次提取貸款起計。申請貸款企業可選擇首六個月還息不還本。利率為香港最優惠利率減2.5%，擔保費全免。

匯豐和中銀香港表示，該行將與按證公司合作，安排推出百分百擔保特惠貸款。

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