金管局公布，2019年第4季香港信用卡交易總額為1914億元，按年減少2.8%，按季則增加1.4%，其中有75.4%，即1442億元為香港消費，18%即344億元為海外消費，其餘6.7%即127億元為現金貸款。上季總交易量為2.14億宗，按年增加8.7%，按季減少0.2%，較2018年同期則增加8.7%。

截至2019年第4季末，在市面流通的信用卡總數為1971萬張，按年上升1.3%，按季上升0.1%。同季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易總額為847億元，按年減少1.8%，按季增3.5%；總交易量為4628萬宗，按年增加17.4%，按季增加22.2%。

此外，去年第4季儲值支付工具（SVF）總交易金額為530億元，按年上升10.1%，按季則升3.5%，其中234億元為銷售點消費支付，216億元為網上消費支付，79億元為個人對個人轉帳。總交易量約為15億宗，按年減少7.9%，按季則下跌5.1%。

截至去年第4季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6312萬個，按年上升12.5%，按季上升1%。儲值金額及工具按金總額為116億港元，按年上升18.9%，按季上升3.4%。

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