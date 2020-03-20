歐美新冠肺炎疫症擴大，大量留學生回到本港。市面上有多間保險公司提供留學保險，保險業聯會表示，若留學地點發生廣泛爆發傳染病的情況，部份保險公司會提供提早結束旅程保障，賠償因取消旅程而不能取回的已繳付交通及住宿費用，或因提早結束旅程引致的額外交通費用。

假如受保人於海外留學期間不幸感染無法繼續學業，保聯指一般而言可獲賠償不能取回的學費或按金，而海外住院費用、前往註冊醫院的緊急交通費用等相關的醫療開支亦可獲賠償。另外，如因受保人被懷疑或證實染上新型冠狀病毒，於外地被當地政府強制隔離連續逾指定時間，可獲強制隔離現金津貼。

不過保聯提醒，由於疫情發展迅速，不少保險公司已將新型冠狀病毒定為已存在風險，在指定日期後購買的海外留學旅遊保險，一般不會有因新型冠狀病毒導致的相關保障。由於不同保險公司的保單條款有異，確實保障範圍需要以保單條款為準，客戶應向保險公司或中介人查詢。

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