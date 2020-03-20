剛公布去年業績虧轉盈的利豐（0494）宣布，擬以每股1.25元作價提私有化，較今日收市價0.5元，溢價1.5倍，預計全面實施私有化所需的現金總額約72.23億元。在法院會議及股東特別大會上表決通過，並完成私有化後，利豐將撤銷長達28年的上市地位。

利豐指出，鑒於電子化對零售行業的影響，公司著力於展開重組，以將業務重新定位並加強競爭優勢。儘管已實施一系列策略轉變以適應不斷變化的市場，但財務表現仍然受壓。此外，預期將持續的經濟阻力對公司業務產生重大不利影響。

利豐表示，目前作出的轉型，需要更長時期進行更深入的重組，並在技術、基建設施和人才方面作出進一步投資，由於涉及實施風險，且相關裨益將需要較長時間實現，所以公司認為，離開公眾股本市場後將能更有效實施轉型。

此外，利豐指出，私有化要約價已考慮到公司所面對的嚴峻經營環境、股份最近及過去價格、公司公開的財務資料及香港近年其他私有化交易，將不會上調要約價，亦無保留該項權利，又認為1.5倍的溢價，是給予股東以相對於目前市場價具有吸引力的變現股份好機會。

利豐公司由李道明和馮柏燎於1906年在廣州創立，是當時中國第一間華資的對外貿易出口商，現時由馮氏家族第三代馮國經和馮國綸打理。不過今次並非馮國經兄弟首度將利豐私有化，早在1973年利豐便已上市，不過在1989年以重整家族股權架構及專注核心業務發展為由進行私有化，到1992年又再將出口貿易業務重新上市。

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