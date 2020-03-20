胡潤研究院公布《2020胡潤全球房地產富豪榜》，由中國富豪包辦富豪榜的三甲位置，頭十名中中國富豪更佔八位。當中62歲、中國恒大（3333）主席許家印以2310億元（人民幣，下同）再次成為全球地產首富，長和系創辦人李嘉誠以2000億元居次，第三名則由兩名「順德友」包辦，分別是恒地（0012）李兆基的1890億元及碧桂園（2007）聯席主席楊惠妍家族的1890億元。上述四大富豪去年的財富分別跌11%、跌3%及持平及升17%。

至於排名第五的富豪則多達5位，包括港人熟悉的華置（0127）大股東、人稱「大劉」的劉鑾雄家族、歐文公司的唐納德·布倫、新世界系的鄭家純家族、 Grosvenor家族的休·格羅夫納（Hugh Grosvenor）、萬達王健林家族，各以1190億元排在第五位，最後則是曾狙擊萬科（2202）聲名大噪的寶能系姚振華以1120億元排名第五。

按居住地來計，香港有達26名富豪居住，其次為廣州、深圳、北京。以國家計，中國則擁有139位十億美元地產企業家居住，美國為34名，英國為17名。

榜單上亦有一些投資者熟悉的名字，包括內房另一龍頭融創（1918）董事長孫宏斌，由於融創銷售業績增長，令57歲的孫氏財富比去年增加390億，達到880億元，是今年上榜地產企業家中財富增加最多的一位，排名上升了13位，排在第13位。

市值方面，該榜單上市值最大為新地（0016）的2875億元﹔恒大排名第四，市值2075億元﹔碧桂園排第五，市值2040億元﹔龍湖（0960）排第六，市值1980億元﹔融創第七，市值1830億元﹔恒地排第八，市值1575億元﹔長實（1113）排第九，市值1570億元。

記者：方楚茵

其他報道

【新股暗盤】諾誠健華暗盤升逾1成 每手賬面賺逾1550元

【撈底時機】摩根士丹利：短期衰退形成投資機會 吸納高息率股

【港股收市】棄匯買股 恒指低開高收升1095點 升5%為近五年最大

保監局歡迎保險業條例修訂草案刊憲

【業績解畫】潤啤：現有95%工廠復工 4至5月銷售可逐步恢復

【現金為王】富瑞：美國貨幣基金錄1.14萬億流入

【新冠肺炎】LV母公司旗下部分香水及化粧品廠轉產消毒搓手液

【日圓回軟】恐慌情緒緩和 日圓兌港元曾跌穿7算

【中國數據】國家能源局：2月用電量跌10% 首兩月跌7.8%

【慳得就慳】國泰：為保留資金 下周起僅營運一個機場貴賓室

【疫情來襲】渣打荃灣分行員工確診新冠肺炎

【疫襲全球】積金評級公司：強積金今季表現史上最差 籲分散投資

【疫市收縮】國泰削減4月及5月96%客運運力 僅飛12個航點

【公司業績】潤啤去年多賺34% 末期息升33%派0.12元