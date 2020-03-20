摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon認為，現時市場出現衰退恐慌，市場已下跌約15%至20%。Slimmon笑言，當政客開始恐慌時，市場就會停止恐慌。現時財政和貨幣政策開放穩定信貸市場，有助形成市場低位。空頭數量現在超過了多頭，這是一個逆勢指標。標指股息率超過2.5厘，遠高於債券，超過95%標指成份股息率超過10年期美國國債收益率。

作為長線股票投資經理，市場拋售使其團隊能夠重新評估投資組合，有機會購買具有良好股息收益率股票，隨著收益率的下降，未來投資者或希望從股票締造收入。

Slimmon指出，現時市場考慮到即將出現短期衰退，將這個因素納入標指定價基準後，令標指下跌30%，而衰退意味至少連續2個季度出現GDP負增長，顯然的是次季及第三季的經濟數據相當難看。Slimmon指出，過往衰退間，股市往往會下跌35%至40%，即是跌至2100點或更差水平，衰退結束前六個月，股票往往會反彈，因為股票走勢是具前瞻性。

Slimmon提出，如果只是連續兩個季度衰退，即是在9月結束，市場恐懼情緒仍未消散，如果恐懼時間延長，將有更多下跌空間。他表示，過往美國發生致命流感，經濟活動立即收縮，但其他地方經濟活動仍然繼續，第二是中國以及亞洲地區的恢復速度很快，例如上海迪士尼樂園已重新開放。

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