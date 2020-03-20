保監局表示，歡迎《2020年保險業（修訂）條例草案》及《2020年保險業（修訂）（第2號）條例草案》今日刊憲。草案刊憲後，將交立法會審議。

《2020年保險業（修訂）條例草案》是為透過保險公司成立特定目的公司，發行保險相連證券，提供特定和簡化的規管框架。保險相連證券是將保險風險轉移至資本市場的另類風險管理工具，有助提高保險市場的承保能力。

保監局主席鄭慕智表示，中央政府早前已宣布支持內地保險公司在香港發行巨災債券。建議的法例修訂是為香港成為發行保險相連證券，特別是巨災債券的理想地點而鋪路。

《2020年保險業（修訂）（第2號）條例草案》則為保監局直接規管跨國保險集團的保險控權公司，提供法律基礎，確保香港的保險規管制度貫徹有利保險集團維持穩健業務、充裕資本和完善管理。保監局現時三個跨國保險集團的集團監督者，包括分別為友邦（1299）、保誠（2378）和富衛保險。

保監局表示，將與業界持份者就條例草案細節保持緊密溝通，並全力配合立法會的審議工作。

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